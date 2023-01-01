«ZOV Челябинск» передал благодарность волонтерам Донбасса за новогодние сюрпризы бойцам

Сообщество «ZOV Челябинск» на Украине передало низкий поклон волонтерам за то, что наготовили и передали бойцам СВО новогодние угощения.

«Низкий поклон женщинам-волонтерам всех городов и сел, которые весь день сегодня готовили для того, чтобы подарить бойцам праздник! И им неважно, из какого города парни, как и нам! Все они НАШИ! Спасибо вам, труженицы, от всех матерей, сестер, жен, дочерей военнослужащих за то, что дарите им заботу!», – говорится в послании.

В челябинской группе «ZOV» были размещены фото праздничных столов, послужившие утешением родственникам мобилизованных и добровольцев. Кстати, сбор средств на отправку новых гуманитарных грузов не прекращался в новогоднюю ночь.