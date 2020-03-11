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Четверг в Челябинской области будет по-весеннему теплым

Погода
Сегодня, 19:25
Автор: 
Олеся Денисова

В четверг, 12 марта, в Челябинской области ожидается ясная и теплая погода.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске ожидается до плюс двух градусов. По области – от плюс двух до минус трех градусов, лишь в низинах – до минус восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 7-9 градусов. По области – плюс 7-12 градусов, в низинах – до плюс трех градусов.

Ветер Южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы - 743 миллиметров ртутного столба. В течение суток давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное Восход солнца в 7 часов 17 минут, заход - в 18 часов 531 минуты. Долгота светового дня - 11 часов 36 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Прокоп Перезимний, Дорогорушитель.

На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали существовать. В народе говорили: «Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Прокоп Перезимний порушит»; «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз»; «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал». Поэтому, прежде чем выехать со двора, слушали дорогу: надежна ли. Также прислушивались к капели: если она была обильной, в долгий путь лучше было не отправляться.

Именины в этот день: Макар, Михаил, Нисон, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

Автор: 
Олеся Денисова
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