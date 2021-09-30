30.09.2021
Депутаты и общественники подарят пожилым челябинцам «Осеннее счастье»
30.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на первое октября
30.09.2021
Рабочие Южного Урала «выстроят» слово «ТРУД» полусотней автомобилей и соберут наказы депутатам
30.09.2021
Котова вместе с главным полицейским Челябинска открыла новый пункт полиции
30.09.2021
ФСГС в финальной стадии: Челябинску осталось доделать один двор и один сквер
30.09.2021
Анализ «больших данных»: ПАО «ММК» делает все более смелые шаги в цифровизации
Первый день октября в Челябинской области прогнозируют с дождем
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
29.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев
27.09.2021