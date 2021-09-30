Первый день октября в Челябинской области прогнозируют с дождем

В пятницу, первого октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя, в ночные часы временами с мокрым снегом, гололед.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – от плюс одного до минус одного градуса, по области – от минус четырех до плюс одного градуса, при прояснениях - до минус девяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 7-9 градусов, по области – плюс 4-9 градусов.

Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 53 минуты, заход - в 18 часов 35 минут. Долгота светового дня - 11 часов 41 минута. Луна убывающая.

По народному календарю – Арина Шиповница.

В этот день на Руси было принято собирать и сушить шиповник. Считалось, что полезны только те ягоды, которые собраны после дня Арины (Ирины).

На Арину наблюдали за журавлями. Если они начинали улетать в теплые края, то на Покров (14 октября) ждали первых серьезных морозов. Если журавлей в этот день видно не было, то считалось, что до Артемьева дня (второго ноября) ни одному морозу не бывать. Птицам, улетающим на юг, вслед кричали: «Колесом дорога!», -

чтобы они по весне вернулись домой. Всего в народном календаре три праздника, посвященных Арине. Наши предки так и говорили: «Три Арины в году живут». Первую Арину, 29 апреля, называли «урви берега»; вторую, 18 мая, - «рассадница»; а третью - «шиповница» и «журавлиный лет». По этому дню судили о погоде первого апреля. Также наблюдали: если бурьяны высоки - зимой будет много снега.

Именины в этот день: Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Софья.