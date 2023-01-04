Пятого января в Челябинской области продолжатся снегопады

В четверг, пятого января, в Челябинской области сохраняется сырая погода на фоне пониженного атмосферного давления, местами пройдет небольшой снег, на крайнем юге до умеренного, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью и утром в отдельных районах туманы, изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске прогнозируется минус 17-19 градусов, по области – минус 14-19 градусов, в горах и низинах мороз крепче – до минус 25 градусов, на крайнем юге будет теплее – до минус семи градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 13-15 градусов. По области – минус 10-15 градусов, на крайнем юге – до минус пяти градусов.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы 730 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно немного понизится - до 728 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 733 миллиметров ртутного столба, что на девять единиц ниже нормативного значения. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 40 минут. Долгота светового дня - 7 часов 21 минута. Луна растущая, в Рождество – Полнолуние.

По народному календарю пятого января– Федулов день. Наши предки подметили, что погода Федулова дня предсказывает погоду ноября. «Пришел Федул — ветер подул», – говорили на Руси. Ветер считался хорошим предзнаменованием - он сулил богатый урожай.

Именины в этот день: Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул.