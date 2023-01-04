04.01.2023
В Челябинской области на четверть сократилась суточная заболеваемость ковидом
04.01.2023
Миронов предложил Мишустину перенести часть нерабочих дней января на май
04.01.2023
В Уйском районе при столкновении двух легковушек пострадали дети
04.01.2023
В 2023 году первым зарегистрированным в Челябинской области новорожденным стал Лев
03.01.2023
Сегодня ушла из жизни известная челябинская журналистка Ирина Парфентьева
03.01.2023
Из-за снегопада ряд населенных пунктов в Агаповском районе остался без воды и тепла
Пятого января в Челябинской области продолжатся снегопады
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022