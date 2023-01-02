Третьего января в Челябинской области – снегопады и метели

Во вторник, третьего января, в Челябинской области ожидается сырая и ветреная погода, в ночные часы по всей территории пройдет снег, местами сильный, днем на востоке региона умеренных снегопад, на остальной – небольшой снег, метели, на дорогах местами снежные заносы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 6-8 градусов, по области – минус 4-9 градусов, при прояснении – до минус 14 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 2-4 градуса, по области – минус 2-7 градусов.

Ветер южный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 731 миллиметр ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 722 миллиметров ртутного столба, днём повысится до 730 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 19 минут, заход - в 16 часов 37 минут. Долгота светового дня - 7 часов 18 минут. Луна растущая.

По народному календарю третьего января– Прокопьев день.

Для Прокопьева дня существовали приметы на погоду. Если на утренней зорьке солнце красно - быть метели. В целом же погода в этот день указывала на погоду сентября.

Именины в этот день: Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Прокоп, Сергей, Ульяна, Филарет.