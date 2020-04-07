В Челябинской области мокрый снег и сильный ветер

Во вторник, 7 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, днем синоптики обещают в Челябинске до плюс 2 градусов, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов. Предстоящей ночью столбик термометра покажет минус 4-9 градусов, при прояснении – до минус 14 градусов. Ветер северный, северо-западный 9-14 метров в секунду, местами порывы 20-25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 733 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 10 минут, заход - в 19 часов 43 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 33 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 7 апреля – Благовещенье, Бабий праздник.

По народному верованию, в день Благовещенья сам Бог благословляет землю и всё, что на ней растёт. В связи с этим появилась традиция освящать накануне праздника или в сам праздник семена, предназначенные для посева. Сеять их нужно было обязательно вовремя. «Кто рано сеет — семян не теряет», — говорили в народе.

Наблюдали за погодой. Говорили: если на Благовещенье дождь — родится рожь, а если гроза — будет урожай орехов.

Именины в этот день: Савва, Тихон.