ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области мокрый снег и сильный ветер

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 10:31
Автор: 
Олеся Денисова

Во вторник, 7 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, днем синоптики обещают в Челябинске до плюс 2 градусов, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов. Предстоящей ночью столбик термометра покажет минус 4-9 градусов, при прояснении – до минус 14 градусов. Ветер северный, северо-западный 9-14 метров в секунду, местами порывы 20-25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 733 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 10 минут, заход - в 19 часов 43 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 33 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 7 апреля – Благовещенье, Бабий праздник.

По народному верованию, в день Благовещенья сам Бог благословляет землю и всё, что на ней растёт. В связи с этим появилась традиция освящать накануне праздника или в сам праздник семена, предназначенные для посева. Сеять их нужно было обязательно вовремя. «Кто рано сеет — семян не теряет», — говорили в народе.

Наблюдали за погодой. Говорили: если на Благовещенье дождь — родится рожь, а если гроза — будет урожай орехов.

Именины в этот день: Савва, Тихон.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Погода
03.04.20 16:40
Выходные в Челябинской области будут теплыми и дождливыми
Погода
03.04.20 10:00
В пятницу в Челябинской области будет тепло
Погода
31.03.20 15:28
В среду в Челябинской области тепло, без осадков
Погода
26.03.20 09:45
В четверг в Челябинской области тепло и ветрено
30.03.20 00:50
В понедельник в Челябинской области ясно и тепло
27.03.20 15:09
В выходные в Челябинской области потеплеет до плюс 11 градусов
27.03.20 10:21
В пятницу в Челябинской области тепло и солнечно
26.03.20 09:45
В четверг в Челябинской области тепло и ветрено
24.03.20 14:13
В среду в Челябинской области потеплеет до плюс 9
23.03.20 23:49
Во вторник – резкий перепад температур, порывистый ветер, высокое давление
22.03.20 21:34
В ночь на понедельник подморозит до минус 19 градусов
20.03.20 11:16
В выходные в Челябинской области мокрый снег и ветер
19.03.20 23:41
Челябинская область встречает астрономическую весну мокрым снегом
19.03.20 12:31
В пятницу в Челябинской области мокрый снег и ветер

Погода в Челябинске

Общество
Вчера, 16:00
У пресс-секретаря губернатора обнаружили коронавирус
Спорт
Сегодня, 10:15
Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»
Делаем вместе: пальчиковая гимнастика
Новости
Сегодня, 11:24
Общество
Военкомат Челябинской области открыл горячую линию по вопросам призыва
Сегодня, 10:48
Общество
В Златоусте произошел резкий скачок цен на лимон и имбирь. Разбирается УФАС
Вчера, 18:20
Политика
В Челябинске вынесен приговор убийцам, которых полиция искала больше десяти лет
Вчера, 16:55
Происшествия
В Кусе будут судить отца, который выгнал на мороз раздетой 8-летнюю дочь
Вчера, 15:43
Экономика
РСХБ подписал соглашение с Минсельхозом по выдаче сельских кредитов
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Теги
погода
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика