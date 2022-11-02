В четверг в Челябинской области местами мокрый снег и снег

В четверг, третьего ноября, в Челябинской области ожидается прохладная погода, в большинстве районов пройдет небольшой снег, мокрый снег, на юге до умеренного. На отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 2-4 градуса, по области – до минус пяти градусов, при прояснении – до минус восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до плюс двух градусов. По области – от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 731 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно повысится до 735 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормативного значения на семь единиц. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 3 минуты, заход - в 17 часов 13 минут. Долгота светового дня - 9 часов 10 минут. Луна растущая.

По народному календарю третьего ноября – Иларионов день. На Руси подмечали, что с Иларионова дня начинает заметать пороша. Хотя ночи были уже морозными и снежными, днем солнце еще прогревало землю, и было довольно грязно. По этому поводу наши предки говорили: «Первая пороша - не путь». Но большой беды в этом не видели, ведь «бездорожье хулить - по белу свету не ходить». На Илариона примечали: если снег ляжет на сырую землю и не растает - значит, весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую почву - в следующем году можно ждать хорошего урожая хлеба.

Именины в этот день: Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Яков.