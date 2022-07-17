В понедельник в Челябинской области будет по-прежнему жарко

В понедельник, 18-го июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность. Предстоящей ночью – преимущественно без осадков, днем местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

В ночь с воскресенье на понедельник синоптики прогнозируют в регионе 13-18 градусов тепла, в низинах – до плюс восьми. Днем понедельника Челябгидрометцентр обещает 26-31 градус выше нуля.

Ветер северной четверти, четыре-девять метров в секунду. В дневное время порывы ветра могут усиливаться до 13-ти м/с.

В Челябинске ночью понедельника – переменная облачность, преимущественно без осадков, днем – слабый дождь.

Ночью 18-го июля столбики термометров челябинцев будут показывать 16-18 градусов тепла, днем – 26-28 градусов вышей нуля.

Ветер – северной четверти, скорость – четыре-девять метров в секунду.

В этот день в народе «следили» за небом и птицами. Если Луна быстро передвигалась и пряталась за облака, на Руси ждали богатый урожай. Обилие звезд на небе сулило ясную погоду. Если 18-го июля было облачно и звезд практически не видно, считалось, что это к ненастью. Желтые облака являлись предвестниками скорого дождя. Глухой гром обещал тихий, мелкий дождь, а гулкий, напротив, - ливень.

Большая и яркая Луна обещала солнечную погоду, маленькая и бледная – затяжные дожди. Утренняя радуга сулила осадки, вечерняя – солнечную погоду. Летающий высоко ворон «прогнозировал» хорошую погоду.