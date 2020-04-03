ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В пятницу в Челябинской области будет тепло

Погода
Сегодня, 10:00
Автор: 
Олеся Денисова

В пятницу, 3 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, днем синоптики обещают в Челябинске плюс 7-9 градусов, по области – плюс 6-11 градусов. В ночные часы столбик термометра покажет минус 2-7 градусов, при прояснении – до минус 12 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 20 минут, заход - в 19 часов 36 минут. Долгота светового дня - 13 часов 16 минут. Луна растущая.

По народному календарю 3 апреля – Кирилл Катаник.

Считалось, что на Кирилла Катаника (так же, как в день Льва Катаника), нельзя смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Это предвещало большое несчастье.

Именины в этот день: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Погода
31.03.20 15:28
В среду в Челябинской области тепло, без осадков
Погода
26.03.20 09:45
В четверг в Челябинской области тепло и ветрено
Погода
20.03.20 11:16
В выходные в Челябинской области мокрый снег и ветер
Погода
19.03.20 12:31
В пятницу в Челябинской области мокрый снег и ветер
26.03.20 09:45
В четверг в Челябинской области тепло и ветрено
24.03.20 14:13
В среду в Челябинской области потеплеет до плюс 9
23.03.20 23:49
Во вторник – резкий перепад температур, порывистый ветер, высокое давление
22.03.20 21:34
В ночь на понедельник подморозит до минус 19 градусов
20.03.20 11:16
В выходные в Челябинской области мокрый снег и ветер
19.03.20 23:41
Челябинская область встречает астрономическую весну мокрым снегом
19.03.20 12:31
В пятницу в Челябинской области мокрый снег и ветер
18.03.20 22:52
В четверг в Челябинской области без осадков, лишь на крайнем севере снег
17.03.20 11:05
В среду в Челябинской области будет ветрено
16.03.20 18:58
Вторник в Челябинской области будет с порывистым ветром, снегом и скачками давления

Погода в Челябинске

Общество
Сегодня, 10:54
В Челябинской области режим обязательной самоизоляции продлен до 19 апреля
Федерация
Вчера, 19:59
Олег Голиков: Предложения президента очень важны для промышленной Челябинской области
Новости
Сегодня, 11:17
Общество
Все водители Челябинска теперь под "колпаком" полиции
Сегодня, 11:06
Общество
Челябинский вокзал усилил меры эпидемиологической безопасности
Сегодня, 10:02
Происшествия
Умер малыш, пострадавший при взрыве газа в доме Магнитогорска
Сегодня, 09:43
Общество
Работодателей Челябинской области проинструктировали о правилах перевода работников на "удаленку"
Вчера, 19:47
Происшествия
В Челябинске будут судить банду, которая незаконно перевезла через границу более ста мигрантов
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Теги
погода
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика