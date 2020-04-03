В пятницу в Челябинской области будет тепло

В пятницу, 3 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, днем синоптики обещают в Челябинске плюс 7-9 градусов, по области – плюс 6-11 градусов. В ночные часы столбик термометра покажет минус 2-7 градусов, при прояснении – до минус 12 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 20 минут, заход - в 19 часов 36 минут. Долгота светового дня - 13 часов 16 минут. Луна растущая.

По народному календарю 3 апреля – Кирилл Катаник.

Считалось, что на Кирилла Катаника (так же, как в день Льва Катаника), нельзя смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Это предвещало большое несчастье.

Именины в этот день: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков