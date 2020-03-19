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В пятницу в Челябинской области мокрый снег и ветер

Погода
Сегодня, 12:31
Автор: 
Олеся Денисова

В пятницу, 20 марта, в Челябинской области ожидается облачна погода с прояснениями, пройдет мокрый снег. В отдельных районах гололедные явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 4-6 градусов. По области – плюс 4-8 градусов. Предстоящей ночью ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 731 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 56 минут, заход - в 19 часов 8 минут. Долгота светового дня - 12 часов 12 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Павел Капельник.

На Руси считалось, что с Павла «весна идет». Впрочем, холод еще чувствовался: «С крыш капает, а за нос цапает»; «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов». Тем не менее, тепло неизбежно наступало, снежный покров таял все быстрее.

На Павла можно было проверить, насколько правдивы приметы. Пасмурная погода к ночи предвещала заморозок на следующий день. А вот обильная капель с сосулек обещала хороший урожай льна и конопли летом.

Именины в этот день: Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.

Автор: 
Олеся Денисова
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