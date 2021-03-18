В пятницу в Челябинской области обещают снегопады

В пятницу, 19 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдет снег и мокрый снег, на юге с дождем, местами сильный. В отдельных районах туманы, слабые метели, налипание мокрого снега и гололеда на провода.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 6-8 градусов, по области – минус 5-10 градусов, на севере – до минус 15 градусов.
В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 1-3 градуса. По области – от плюс трех до минус двух градусов.
Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно упадет сразу на 16 единиц и составит 730 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.
Восход солнца в 7 часов, заход - в 19 часов 5 минут. Долгота светового дня - 12 часов 5 минут. Луна растущая.
По народному календарю – Константиновы круги.
На Константина наблюдали за птицами. Говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист. А вот ласточка могла и задержаться в пути — и поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну. Но тепло, случалось, задерживалось — и об этом извещал дятел. Если он в марте начинал стучать по дереву, это предвещало долгие холода.
Именины в этот день: Аркадий, Елена, Константин, Максим, Марфа, Федор, Юлиан.