В пятницу в Челябинской области тепло и без осадков

В пятницу, 13 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы местами туманы.

В отдельных районах прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, в горах и низинах – до плюс двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса, по области – плюс 22-27 градусов.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днём восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 5 часов 23 минуты, заход - в 20 часов 33 минуты. Долгота светового дня - 15 часов 10 минут. Луна растущая.

По народному календарю Евдокимов день.

На Руси у этого дня было особенное значение - православные отмечали Евдокимово заговенье перед Успенским постом. Впрочем, сам пост не считался голодным, поскольку приходился на лето, и выбор блюд, которые можно было вкушать, радовал разнообразием. Люди ели новый хлеб, свежие овощи, многочисленные плоды и ягоды. Особой популярностью пользовалась репа - свежая, вяленая, пареная; из нее делали начинку для пирогов, варили из нее кашу, настаивали квас.

Именины в этот день: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.