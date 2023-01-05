В Рождественский Сочельник в Челябинской области морозно

В пятницу, шестого января, в Челябинской области ожидается морозная погода, местами пройдет небольшой снег, на юге до умеренного, ночью и утром в отдельных районах туманы, изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 21-23 градуса, по области – минус 18-23 градуса, при прояснении – до минус 29 градусов, на крайнем юге – до минус 13-18 градусов.

В дневные часы синоптики обещают минус в Челябинске – минус 10-12 градусов, по области – минус 7-12 градусов, в низинах – до минус 17 градусов.

В ночь на седьмое января в Челябинске – до минус 15 градусов, в ночь на восьмое января – до минус 30 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус 15-17 градусов. По области – минус 13-18 градусов.

Ветер южной четверти 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 732 миллиметров ртутного столба, что ниже нормативных значений на 10 единиц. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 9 часов 18 минут, заход - в 16 часов 41 минуту. Долгота светового дня - 7 часов 23 минуты. Луна растущая, в Рождество – полнолуние.

По народному календарю шестого января - Сочевник, или Сочельник.

По многим признакам судили о будущем урожае. Ясный день сулил, что уродятся и овощи в огороде, и пшеница в поле. Звезды в небе предвещали большой урожай черники, иней и глубоко промерзшая земля - урожай хлеба, черные тропинки на снегу - урожай гречи. Говорили, если Млечный Путь полон звезд - погода будет солнечной.

Именины в этот день: Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей.