В среду в Челябинской области будет ветрено

В среду, 18 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в горах местами небольшой снег, на остальной территории преимущественно без осадков, местами гололедные явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 3-5 градусов. По области – плюс 1-6 градусов. Предстоящей ночью прогнозируется минус 4-9 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 7 часов 1 минуту, заход - в 19 часов 4 минуты. Долгота светового дня - 12 часов 3 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю – Конон Огородник.

В день Конона было принято замачивать семена овощей для последующей высадки. Также с этой даты нужно было начинать копать огород и удобрять грядки. Интересно, что огород на Конона полагалось возделывать даже в плохую погоду.

Существовали и особые приметы на погоду. Считалось, что если на Конона стоит солнечная погода, то летом града можно не бояться. С этого дня утренники — весенние морозы, что случаются до восхода солнца, — становились все легче. По народному поверью, после Конона их всегда бывает сорок.

Именины в этот день: Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Кирилл, Константин, Марк, Николай, Федор.