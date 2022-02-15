В среду в Челябинской области местами пройдет небольшой снег

В среду, 16 февраля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. В Челябинске – без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 14-16 градусов, по области – минус 14-19 градусов, в низинах - до минус 24 градусов, в горах - до минус девяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 3-5 градусов. По области - минус 2-7 градусов

Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба. В течение суток давление существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Солнце взойдет в 8 часов 15 минут, заход – в 18 часов 2 минуты. Долгота светового дня 9 часов 47 минут. Полнолуние.

По народному календарю 16 февраля - Семен и Анна, Хранитель младенцев, Починки.

Наши предки наблюдали за снегом: если на Семена и Анну он валит хлопьями - лето будет дождливым.

Именины в этот день: Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.