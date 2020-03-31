В среду в Челябинской области тепло, без осадков

В среду, 1 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, днем синоптики обещают в Челябинске плюс 10-12 градусов, по области – плюс 8-13 градусов. В ночные часы столбик термометра покажет от минус 3 до плюс 2 градусов, в низинах – до минус 6 градусов. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 729 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 25 минут, заход - в 19 часов 32 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 7 минут. Луна растущая.

По народному календарю 1 апреля - Дарья Грязная.

Грязной Дарью (Дарию) называют за то, что к этому дню уже активно тают снега. Вешние воды заливают поля, дворы, дороги — и везде становится, мягко говоря, не очень чисто. Появляется грязь и вокруг прорубей на реках.

Существовали и приметы на погоду. Так, говорили: какова погода в этот день — такова и 1 октября.

Именины в этот день: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья.