В выходные в Челябинской области мокрый снег и ветер

В предстоящие выходные, 21 и 22 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдет мокрый снег. В отдельных районах гололедные явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают до плюс 5 градусов, в воскресенье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ночью – минус 1-6 градусов, при прояснении – до минус 11 градусов. Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 730 миллиметров ртутного столба, в выходные оно будет повышаться и к понедельнику достигнет 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

В субботу, 21 марта, по народному календарю Весенний солнцеворот, Вербоносица.

На Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы Рая — жаворонки, принося с собой тепло. «Придет солнышко и к нашим окошечкам», — ждали этого дня люди. Также на весеннее равноденствие приходился день вербы — к этой дате она уже должна была распуститься: «Время вербе осеребриться».

В этот день подмечали: если облака плывут по небу быстро и высоко — погода будет доброй. Также говорили, что если будет метель, и снег ляжет на поля волнами — это к хорошему урожаю хлеба и овощей.

Именины в этот день: Афанасий, Владимир, Иван.

В воскресенье, 22 марта, по народному календарю – Сороки, Сорок Сороков

В народе этот день считался днем второй встречи весны (первая была на Сретение, третью ждали на Благовещение), одним из самых больших праздников в году. Крестьяне говорили, что «на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается». А предвестниками весны были жаворонки (хотя на Сороки, по поверью, из-за моря прилетали 40 разных птиц).

Наблюдали в этот день за погодой: если на Сороки тепло, то так же будет еще в течение 40 дней. Теплый ветер сулил дождливое лето. Первый гром, прозвучавший над голым лесом, предвещал голодный год, а мороз на Сорок сороков, напротив, обещал урожай — особенно проса.

Именины в этот день: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.