В выходные в Челябинской области мороз ослабеет, в воскресенье осадков не ожидается

В предстоящие выходные, 19 и 20 ноября, циклоны оттеснят арктический антициклон с территории Челябинской области, мороз постепенно ослабеет, осадки к воскресенью прекратятся. В ночь на субботу пройдет небольшой снег, днем в субботу снегопады, местами сильные прогнозируют только в южных районах. В отдельных районах возможна изморозь, в южных районах на дорогах снежные заносы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – минус 8-13 градусов, при прояснении - минус 16-21 градус, на юге – до минус пяти градусов. В ночь на воскресенье – минус 15-20 градусов на севере области подморозит до минус 25 градусов. В ночь на понедельник – минус 12-17 градусов.

В дневные часы в субботу синоптики обещают минус 5-10 градусов, на юге теплее – до минус двух градусов. В воскресенье – минус 6-11 градусов.

Ветер в ночь на субботу - неустойчивый 1-6 метров в секунду, днем северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. В воскресенье ветер вновь стихнет до 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в ночь на субботу оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 19 ноября – Павел Ледостав.

Ледоставом Павла прозвали потому, что считали: в его день воду в реках и озерах сковывает льдом. В связи с этим крестьяне начинали готовиться к подледному лову - доставали снасти, осматривали их, починяли, если требовалось. По льду на реках судили о будущем урожае: «Если лед грудами - то и хлеба будут груды. Если гладко - то и хлеба будет гладко». Если на Павла выпадал снег, это предвещало снежную зиму. Безветренная погода говорила о том, что нужно ждать скорых морозов. Некоторые предсказания делали, наблюдая за животными. Хозяева подмечали: если у лошадей в этот день хороший аппетит, то и зимой они болеть не будут; а если корова дает много молока, то хорошие удои будут как минимум до весны.

Именины в этот день: Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Евфросиния, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.

По народному календарю 20 ноября– Федотов день.

В это время на реках и озерах вставал лед. Наши предки подмечали: «Федот лед ведет». Ледостав, как правило, был долгожданным. Он означал, во-первых, начало подледной рыбной ловли; во-вторых, что гораздо важнее, начало путешествий по заледеневшим рекам. «Реки льдом покрылись - зимние дороги открылись», - говорили люди. В это же время начинался гололед, и ходить нужно было осторожно. «Федот лед на лоб наведет», -шутили по этому поводу. По льду и снегу судили о будущем урожае. Если лед на реках вставал грудами, а на дорогах образовывались снежные кочки - это предвещало, что следующее лето будет хлебным. Детям в этот день загадывали загадки про лед. Например, такие: «Текло-текло - и легло под стекло»; «В огне не горит, в воде не тонет»; «Я вода, да по воде и плаваю».

Именины в этот день: Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот.