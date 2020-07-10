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В выходные в Челябинской области жара, местами дожди и грозы

Погода
Вчера, 21:46
Автор: 
Олеся Денисова

В предстоящие выходные, 11 и 12 июля, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов и более выше нормы. В субботу в отдельных районах пройдут небольшие дожди, грозы и град, в воскресенье – без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают в Челябинске – плюс 34-36 градусов, по области - плюс 33-38 градусов, в горах – до плюс 30 градусов. В воскресенье - плюс 30-35 градусов. Ночью – от плюс 16 до плюс 22 градусов.

Ветер северо-западный ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду. При грозах в ночные часы ветер будет усиливаться до 12 метров в секунду, днем – до 15-20 метров в секунду. В воскресенье ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в субботу оно существенно не изменится, в воскресенье повысится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

В субботу, 11 июля, по народному календарю Крапивное заговенье. Считалось, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев крапивы - последние в этом году.

Замечали приметы: если кукушка в это время переставала куковать - это означало, что зима наступит рано. Накануне Петрова дня с деревьев начинали осыпаться листья. Люди говорили: «Упало по листу, придет август - упадет по два», - и начинали ждать осени. В некоторых районах огородники уже начинали копать первый картофель. Замечали приметы: если кукушка в это время переставала куковать - это означало, что зима наступит рано.

Именины в этот день: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Ксенофонт, Павел, Сергей.

В воскресенье, 12 июля, - Петров день, Петры-Павлы.

В Петров день было принято умываться водой из трех ключей. Также крестьяне выходили посмотреть, как будет всходить солнце: собирались ночью на пригорках, разжигали костры и проводили время в ожидании рассвета в играх и песнях. Считалось, что на Петры-Павлы солнце «играет» в небе: то заблещет разными цветами, то засияет ясно, то поднимется, то опустится. Поскольку апостол Петр был рыбаком, он считается покровителем рыбного промысла, а иногда даже именуется Рыболовом. Рыбаки молились ему об удаче, просили дать подсказку: удастся ли лов, будет ли буря, стоит ли закидывать сети.

Крестьяне подмечали: если на Петров день дождь, то весь сенокос будет мокрый. В то же время смена погоды в течение одного дня, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь, сулила плодородие. Говорили: «На святого Петра дождь - урожай худой, два дождя - хороший, три - богатый».

Именины в этот день: Григорий, Павел, Петр.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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