Второго января в Челябинской области потеплеет, упадет давление и пройдет снег

В понедельник, второго января, в Челябинской области ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица. Прогнозируют существенные перепады ночных и дневных температур. Атмосферное давление понизится сразу на 24 единицы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 20-22 градуса, а днем будет всего минус 3-5 градусов.

На остальной территории области ближайшей ночью синоптики обещают минус 17-22 градуса, при прояснении – до минус 26 градусов, в горах – до минус 12 градусов. В дневные часы – минус 1-6 градусов, в низинах – до минус 10 градусов.

Ветер южный, юго-восточный ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 725 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 36 минут. Долгота светового дня - 7 часов 16 минут. Луна растущая.

По народному календарю второго января – Игнатьев день.

По народным приметам, человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье. Впрочем, пообщаться с родственниками в этот день считается хорошим делом для всех.

Именины в этот день: Антон, Даниил, Иван, Игнатий.