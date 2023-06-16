Глава Миасса Егор Ковальчук назначен вице-губернатором на общественных началах

Глава Миасского городского округа Егор Ковальчук назначен заместителем губернатора Челябинской области на общественных началах. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«Это назначение продиктовано значимостью Миасса как одного из крупных городов региона с большим промышленным, оборонным, туристическим, научным потенциалом и позволит муниципалитету эффективнее взаимодействовать с региональными властями в решении актуальных задач развития территории округа», - пояснили в пресс-службе главы региона.

Как уже сообщало агентство, 17 мая 2023 года Егор Ковальчук на внеочередной сессии Миасского Собрания депутатов он был избран главой города и в этот же день постановлением губернатора освобожден от замещаемой должности заместителя губернатора Челябинской области.

Напомним, с этого моменту у губернатора Алексея Текслера (назначен врио губернатора 19 марта 2019 года, избран главой региона восьмого сентября 2019 года) будет 13 заместителей, из них два – на общественных началах. У главы региона два первых зама - Виктор Мамин (с апреля 2019 года) и Ирина Гехт (с 21 сентября 2019 года).

Посты вице-губернаторов занимают Анатолий Векшин (в должности с октября 2019 года), Вадим Евдокимов (с июня 2010 года), Сергей Сушков (с ноября 2017 года), Станислав Мошаров (с октября 2019 года), Сергей Шаль (с января 2015 года), Александр Богашов (назначен 24 мая 2021 года, с декабря 2019 года и по июль 2022 года также возглавлял министерство имущества региона), Александр Козлов (с сентября 2021 года) и Алексей Фартыгин (с января 2022 года).

На общественных началах работает замом губернатора глава Магнитогорска Сергей Бердников, теперь аналогичную должность займет и Егор Ковальчук.

В июне 2023 года должность заместителя губернатора Челябинской области назначен Александр Лазарев, ранее занимавший пост председателя Законодательного собрания региона.

ДЛЯ СПРАВКИ

Егор Викторович Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования: по специальностям «Экономика и управление на предприятии в машиностроении», «Юриспруденция», «Водоснабжение и водоотведение».

Трудовую деятельность начал в 1995 году экономистом Южно-Уральского филиала Машбанка. С 1995 по 2005 годы работал в банковской сфере, пройдя путь от специалиста третьей категории до первого заместителя ЗАО КБ «Ураллига». В 2005 году перешел на муниципальную службу. С 2005 по 2010 годы – генеральный директор МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска. С 2010 по 2012 годы – заместитель главы администрации города Челябинска по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель главы администрации города Челябинск по городскому хозяйству.

В 2012 году перешел на государственную службу. С 2012 по январь 2014 года – министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области.

С января по октябрь 2014 года – и.о. министра, министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области.

С 2015 по 2019 годы – директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. До назначения на должность заместителя Губернатора Челябинской области работал исполняющим обязанности начальника отдела департамента спецпроектов Минстроя России.

В июне 2019 года был назначен на должность заместителя губернатора Челябинской области.

В мае 2023 года избран главой Миасского городского округа.

В июне 2023 года назначен заместителем губернатора Челябинской области на общественных началах.