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Мэрия Челябинска уволила главного по транспорту

Политика
Сегодня, 15:09
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, шестого июля, последний день работы в должности директора ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрия Холода. Трудовой договор с ним расторгнут по инициативе работодателя.

Об этом сообщил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

«Завтра коллективу ООО «ОГТ» будет представлен новый директор Валерий Кочетков, последние годы работавший руководителем организаций, занимающихся перевозками», - написал в своем Telegram-канале Владимир Сафонов.

Напомним, несколькими днями ранее после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Челябинска. 

Надзорное ведомство проверяло законность при приобретении в муниципальную собственность в 2018 году автобусов ООО «Общественный городской транспорт».

Прокурорской проверкой было установлено, что в декабре 2017 года по результатам торгов между МУП «Челябинское автотранспортное предприятие» (ЧАП) и вновь созданным ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ) был заключен договор купли-продажи автобусов, необходимых для транспортного обслуживания населения города Челябинска, стоимостью свыше 350 миллионов рублей.

При этом ООО «ОГТ», подконтрольное администрации города, должно было заключить с администрацией соглашение о его целевом использовании. Этого сделано не было.

После этого были суды. Фемида приняла решение, что транспорт будет передан муниципалитету и ООО «ОГТ» передало администрации купленные автобусы. Они были включены в реестр муниципального имущества.

А в 2018 году чиновники администрации, несмотря на судебное решение, вновь отдали автобусы ООО «Общественный городской транспорт» для обслуживания населения. До настоящего времени они эксплуатируются ООО «ОГТ», каких-либо платежей за его использование в бюджет не поступает. Тем самым бюджету Челябинска был причинен ущерб на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, прокуратура Челябинской области ранее возбудила административное дело в отношении директора ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрия Холода по статье 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». Основанием для этого стал 16-миллионный долг перед работниками предприятия. По данной причине второго ноября 2018 года автобусы не вышли на линию.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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