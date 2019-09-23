Назначен временный глава СКР по Челябинской области
Политика
Сегодня, 14:49
Автор: 
Инна Шемаева

Исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области назначен  Степан Шульга. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника СКР по региону.

Эту информацию агентству подтвердил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Прежний руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев перешел на работу в республику Башкортостан. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин.

Для справки:

Степан Шульга имеет высшее юридическое образование. В 1988 году он закончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт имени Руденко.

С июля 1988 года по октябрь 1995 года Шульга служил в органах прокуратуры, в том числе был следователем прокуратуры Ленинского района города Челябинска, прокурором-криминалистом прокуратуры Челябинской области. Потом его карьера в надзорных ведомствах прервалась. Вновь он был принят на службу в феврале 2004 года. Работал на должностях следователя, старшего следователя прокуратуры Курчатовского района города Челябинска, старшего следователя отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры Челябинской области, заместителя прокурора города Челябинска, с сентября 2007 года – в должности руководителя следственного отдела по городу Челябинску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Челябинской области. С 15 января 2011 года – в должности руководителя следственного отдела по городу Челябинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области. Указом Президента Российской Федерации от 10 мая 2011 года назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

Инна Шемаева

Автор: 
Инна Шемаева
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