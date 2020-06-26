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Голосуем за поправки!

Обновленная Конституция запрещает чиновникам иметь двойное гражданство и счета за границей

Политика
Сегодня, 16:46
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области, как и во всей России, продолжается голосование за поправки в Конституцию страны. Их больше двухсот. Часть из них устанавливает контроль над чиновниками и вводит для них ряд серьезных ограничений.

Обновленная Конституция предъявляет новые требования к президенту, председателю правительства, министрам, губернаторам, депутатам и судьям. Им будет запрещено иметь двойное гражданство и счета в иностранных банках. Член Общественной палаты Челябинской области Вячеслав Скворцов считает, что это справедливо. Высокопоставленные чиновники не должны иметь никаких интересов за рубежом.

«Нам надо понять, что Конституция сегодня закрепляет именно то, что нельзя изменить обычным законом. Например, изменения, которые предложены в статьях 77, 78, 97, 103, 110, 119, 129, формирующие систему органов государственной власти как федеральной так и региональной, как никогда, ужесточают требования к Президенту, руководителям федеральных госорганов, губернаторам: возрастной ценз, никакого другого гражданства или ВНЖ другого государства, никаких счетов за пределами России и другие требования. Всё это раньше менялось любым законом. Теперь это нельзя поменять обычным федеральным законом. Новая Конституция обеспечивает именно народу гарантию качества власти, о чем постоянно говорится в народе», - сказал член Общественной палаты Челябинской области, почетный член Союза промышленников и предпринимателей региона Вячеслав Скворцов.

Действительно, у россиян уже давно сложилось мнение, что, приходя к власти, чиновники сразу начинают готовить себе так называемую «подушку безопасности» в другой стране, чтобы были пути отхода, если попадутся на коррупционных преступлениях. Примеров тому и в Челябинской области немало: экс-губернаторы Михаил Юревич и Борис Дубровский, бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев, и  этот список можно продолжать.

 «Всецело поддерживаю поправки в Конституцию, касающиеся запрета чиновникам иметь двойное гражданство, обязательства имущественного характера за пределами России, а также вклады в иностранных банках. Чиновник должен быть патриотом! У него может быть связь только с одним государством – с Родиной. А жить на две страны, на два дома недопустимо. Работать нужно добросовестно, честно и преданно. Тогда и запасной аэродором не понадобится. Эта поправка – давно назревший запрос от общества. Мы в Общественной палате не раз обсуждали необходимость внесений таких изменений. Данная мера поможет более эффективно бороться с коррупцией в стране», - сообщил исполняющий обязанности председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

 «Любые изменения в государстве, даже принятые в интересах народа, всегда критикуются теми, кто пытается внести разлад в государственно общественное устройство страны, кому не нужна сильная Россия. Поэтому не случайно весь интернет заполнен всячиной. Можно ничего не менять. Путин может занимать в стране любую должность при любой Конституции.  Поэтому лично я иду голосовать за новую Конституцию и принимаю все внесенные изменения», - сказал Вячеслав Скворцов.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня. Чтобы на участках единовременно не находилось большое количество людей, процесс голосования «растянули» на семь дней.

Напомним, многие известные южноуральцы, включая губернатора Челябинской области Алексея Текслера, митрополита Челябинского и Миасского Григория, лидеров профсоюзных организаций, общественников, экоактивистов, зоозащитников, считают, что голосовать за поправки в Конституцию однозначно нужно.

«Уже проголосовал за будущее своих детей. Заодно проверил работу своего УИК 540. Маски, перчатки выдают на входе, меры по защите здоровья участников голосования соблюдаются. На участке работает два наших наблюдателя», - сообщил Николай Дейнеко.

Последний и главный день голосования, официально объявленный в России выходным, - первое июля.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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