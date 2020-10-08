В ЗСО Челябинской области утвердили составы комитетов, выбрали председателей и их замов

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва избрали председателей комитетов, их первые заместителей и заместителей.

Соответствующие решения были приняты сегодня, восьмого октября, на первом пленарном заседании регионального парламента.

В соответствии с Уставом (Основным Законом) области Законодательное Собрание состоит из президиума и комитетов, образуемых региональным парламентом.

Сегодня на организационном заседании была утверждена структура Законодательного Собрания седьмого созыва.

Рабочая граппа предложила закрепить в структуре ЗСО будет десять комитетов. Это предложение было принято. Спикер Владимир Мякуш напомнил, что, согласно регламенту, депутат имеет право работать в составе не более двух комитетов. Парламентарии накануне написали заявления о своем желании принимать участие в работе того или иного комитета.

Депутаты на заседании парламента утвердили составы комитетов.

Самый многочисленный комитет - по социальной политике. В его работе будут принимать участие 13 парламентариев.

В состав двух комитетов - комитета по бюджету и налогам и комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию - включены по 12 парламентариев.

В состав комитета Законодательного Собрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству вошли 11 депутатов.

В двух комитетах Заксобрания – комитете по экологии и природопользованию и комитете по экономической политике и предпринимательству - будут работать по 10 депутатов.

В составы двух комитетов - комитета ЗСО по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению и комитета по Регламенту и депутатской этике - включены девять человек.

В составе комитета по аграрной политике и комитета по молодежной политике, культуре и спорту – по семь депутатов.

После утверждения состава комитетов был сделан небольшой перерыв, в ходе которого все комитеты провели организационные заседания. На них были избраны (большинством голосов) председатели комитетов, их первые замы и заместители.

После перерыва первое пленарное заседание Законодательного собрания седьмого созыва было продолжено. На рассмотрение всего депутатского корпуса был вынесен вопрос об утверждении председателей комитетов.

Комитет по бюджету и налогам возглавил Александр Лазарев, избранный ранее первым заместителем председателя Законодательного Собрания. Первым заместителем председателя комитета избран Юрий Карликанов, депутат Законодательного Собрания четвертого-седьмого созывов. Заместителями председателя – Леонид Урмашов и Алексей Беседин.

Вице-спикер Олег Голиков второй созыв подряд будет руководить комитетом по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству второй созыв. Его первым заместителем избран Александр Мотовилов, заместителями – Арман Аракелян и Дмитрий Клеутин.

Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, как и в шестом созыве, возглавил Анатолий Брагин. Первым заместителем председателя этого комитета стал Олег Садовских, заместителями председателя – Андрей Важенин и Ольга Мухометьярова.

Второй созыв подряд председателем комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию будет Павел Шиляев. Его первым заместителем избран Владимир Перезолов – депутат областного парламента последних трех созывов. Заместителями стали Павел Киселев и Михаил Похлебаев.

Председателем комитета по социальной политике избран Сергей Буяков – депутат Законодательного Собрания последних трех созывов. Первым заместителем председателя стал Александр Журавлев, являющийся депутатом Законодательного Собрания с 1996 года. Заместителями председателя – Игорь Егоров и Елена Тарасова.

Комитет по экологии и природопользованию возглавил представитель партии «Зеленая альтернатива» Михаил Махов, который также имеет опыт законотворческой деятельности в шестом созыве. Первым заместителем комитета избран Евгений Губанов, заместителями председателя – Евгений Андреев и Дмитрий Сумин.

Председателем комитета Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике избран депутат от партии «Справедливая Россия» Василий Швецов. Его первым заместителем стал Вячеслав Ершов, заместителями – Павел Жолобов и Михаил Махов.

Во главе комитета Заксобрания по аграрной политике встал Вячеслав Евстигнеев. Ранее Вячеслав Юрьевич трижды избирался депутатом Законодательного Собрания Челябинской области. Первым заместителем председателя этого комитета стал Дмитрий Пырсиков, заместителем председателя – Владимир Бекишев и депутат Законодательного Собрания пяти созывов Дмитрий Мешков.

Комитет по экономической политике и предпринимательству возглавил предприниматель Евгений Илле. Первым заместителем избран Алексей Денисенко, заместителями – Андрей Еремин и Владимир Перезолов.

Комитет по молодежной политике, культуре и спорту, как и в шестом созыве, возглавил Михаил Видгоф. Первым заместителем председателя комитета избран Константин Куркин, заместителями председателя комитета – Евгений Рева и Лена Колесникова.

СОСТАВЫ КОМИТЕТОВ:

Комитет по бюджету и налогам:

Лазарев Александр Владимирович

Карликанов Юрий Раифович

Беседин Алексей Александрович

Урмашов Леонид Владимирович

Видгоф Михаил Борисович

Колесникова Лена Рафиковна

Мешков Дмитрий Фёдорович

Мухометьярова Ольга Ивановна

Мякуш Владимир Викторович

Решетников Александр Юрьевич

Фирстов Степан Владимирович

Кузнецова Татьяна Ашимбековна

Комитет Законодательного Собрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству:

Голиков Олег Александрович

Мотовилов Александр Александрович

Аракелян Арман Эдикович

Клеутин Дмитрий Николаевич

Долгушин Александр Александрович

Ершов Вячеслав Владимирович

Киселев Павел Васильевич

Садовских Олег Леонидович

Сумин Дмитрий Васильевич

Решетников Александр Юрьевич

Романов Максим Владимирович

Комитет по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию:

Шиляев Павел Владимирович

Перезолов Владимир Геральдович

Киселев Павел Васильевич

Похлебаев Михаил Иванович

Андреев Евгений Викторович

Аракелян Арман Эдикович

Губанов Евгений Валерьевич

Жолобов Павел Петрович

Рева Евгений Петрович

Ромасенко Вадим Владимирович

Сазонтов Денис Владимирович

Субачев Евгений Владимирович

Комитет по экологии и природопользованию:

Махов Михаил Андреевич

Губанов Евгений Валерьевич

Андреев Евгений Викторович

Сумин Дмитрий Васильевич

Еремин Анатолий Александрович

Романов Максим Владимирович

Тарасова Елена Сергеевна

Сазонтов Денис Владимирович

Свеженцев Игорь Николаевич

Струков Константин Иванович

Комитет по аграрной политике:

Евстигнеев Вячеслав Юрьевич

Пырсиков Дмитрий Александрович

Бекишев Владимир Петрович

Мешков Дмитрий Фёдорович

Колокольцев Валерий Михайлович

Мотовилов Александр Александрович

Астапенкова Оксана Александровна

Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению:

Брагин Анатолий Иванович

Садовских Олег Леонидович

Мухометьярова Ольга Ивановна

Важенин Андрей Владимирович

Беседин Алексей Александрович

Егоров Игорь Викторович

Журавлев Александр Леонидович

Пырсиков Дмитрий Александрович

Урмашов Леонид Владимирович

Комитет по экономической политике и предпринимательству:

Илле Евгений Георгиевич

Денисенко Алексей Владимирович

Еремин Андрей Анатольевич

Перезолов Владимир Геральдович

Клеутин Дмитрий Николаевич

Ларин Дмитрий Сергеевич

Нациевский Сергей Олегович

Павлов Владимир Викторович

Субачев Евгений Владимирович

Утарбеков Дамир Анесович

Комитет по социальной политике:

Буяков Сергей Николаевич

Журавлев Александр Леонидович

Егоров Игорь Викторович

Тарасова Елена Сергеевна

Альтман Дмитрий Александрович

Астапенкова Оксана Александровна

Владимирский Владимир Владимирович

Долгушин Александр Александрович

Колокольцев Валерий Михайлович

Кузнецова Татьяна Ашимбековна

Важенин Андрей Владимирович

Фирстов Степан Владимирович

Шестаков Александр Леонидович

Комитет по Регламенту и депутатской этике:

Швецов Василий Георгиевич

Ершов Вячеслав Владимирович

Жолобов Павел Петрович

Махов Михаил Андреевич

Буяков Сергей Николаевич

Голиков Олег Александрович

Еремин Анатолий Александрович

Илле Евгений Георгиевич

Куркин Константин Александрович

Комитет по молодежной политике, культуре и спорту:

Видгоф Михаил Борисович

Куркин Константин Александрович

Рева Евгений Петрович

Колесникова Лена Рафиковна

Денисенко Алексей Владимирович

Ларин Дмитрий Сергеевич

Утарбеков Дамир Анесович

Фото: ЗСО, Дмитрий Куткин