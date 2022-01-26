Администрацию Челябинска эвакуировали из-за сообщения о минировании

В администрации Челябинска проходит эвакуация сотрудников. По электронной почте поступило сообщение о заложенной бомбе.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, всех сотрудников попросили выйти на улицу. На месте работают сотрудники полиции.

Известно, что сообщение о минировании поступило по электронной почте.

Полиция Челябинска от комментариев отказывается.

Напомним, 20 и 25 января текущего года в Челябинске поступали звонки о минировании зданий общеобразовательных организаций.