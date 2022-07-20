Агентство «Урал-пресс-информ» «заминировали»

По Челябинску вновь прокатилась волна звонков о якобы заложенных взрывных устройствах. На это раз атаками лжеминеров стали многочисленные здания, расположенные в центре города. В агентство «Урал-пресс-информ» также поступил звонок о заложенной бомбе.

Звонок в агентство поступил на стационарный городской телефон.

«Позвонила женщина, которая представилась майором полиции. Она сообщила, что офис заминирован, так же, как и все жилое здание, в котором он находится», - рассказала сотрудник агентства.

Подобные сообщения (не только телефонные, но и по электронной почте) поступили сегодня в пригородный железнодорожный вокзал, Центральный суд, техникум, расположенный на улице Овчинникова, ТРК «Куба».

В пресс-службе регионального полицейского главка от комментариев воздержались.