Арестован челябинец, обвиняемый в убийстве подростка

Прокуратурой Челябинской области поддержано ходатайство следственного органа СУ СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей 17-летнему челябинцу, который обвиняется по статье «Убийство, совершенное группой лиц».

Как сообщили в прокуратуре региона, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 11 июня.

Напомним, ночью девятого апреля 2023 года в Челябинске в ходе конфликта убили 17-летнего подростка. Конфликт начался в социальных сетях, а закончился на улице, где один из бандитов достал нож и дважды ударил юношу. Подросток скончался почти сразу.

Под стражу были заключены четыре иностранных гражданина, двое из которых являются несовершеннолетними. Они обвиняются по статье «Убийство, совершенное группой лиц». Затем силовики задержали еще двух человек, которые могут быть причастны к драке и убийству 17-летнего парня.