Арестован житель Сосновского района, который спрятал труп своей бывшей жены в лесу

В Сосновском районе (Челябинская область) арестован мужчина, обвиняемый в убийстве бывшей жены. Ее тело он спрятал в лесу.

Прокурором Сосновского района Евгением Мичуриным поддержано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 43-летнему местному жителю, который обвиняется в убийстве бывшей супруги.

Мужчина в начале декабря задушил бывшую супругу, а ее труп спрятал в лесу.

«Преступление раскрыто сотрудниками полиции по результатам проверки поступившего сообщения о безвестном исчезновении потерпевшей», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.