28.01.2022
Бастрыкин взял на контроль расследование уголовных дел, связанных с гибелью ребенка в Южноуральске
28.01.2022
Директор ЧЮКа получил представление от прокуратуры за порочащие честь мундира танцы студенток
28.01.2022
Белавкин до лета останется под стражей
28.01.2022
Главе Снежинска предъявили обвинение в халатности
28.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
28.01.2022
Мать погибшего ребенка из Южноуральска стояла на учете в полиции
Белавкин до лета останется под стражей
29.12.2021
Уголовное дело Белавкина передано в суд
24.12.2021
Завершено расследование уголовного дела в отношении Ивана Белавкина
25.11.2021
Суд оставил Ивана Белавкина под арестом
08.11.2021
Первый замминистра строительства Челябинской области Иван Белавкин снова не смог выйти из СИЗО
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022