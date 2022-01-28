Белавкин до лета останется под стражей

Первому заместителю регионального министра строительства и инфраструктуры Ивану Белавкину, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, продлили меру пресечения в виде ареста. Под стражей он пробудет до десятого июля 2022-го года.

Предварительное слушание по делу высокопоставленного чиновника состоялось в Центральном районном суде Челябинска сегодня, 28-го января.

«В ходе судебного заседания рассмотрено ходатайство стороны защиты об изменении подсудимому меры пресечения с заключения под стражу на иную более мягкую меру пресечения. Суд принял решение об отказе в удовлетворении ходатайства стороны защиты, продлил срок содержания под стражей до десятого июля 2022 года», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Следующее судебное заседание по делу Белавкина назначено на 14-е февраля.

Напомним, по версии следствия, в период с декабря 2020-го по март 2021-го года он получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере около 1,2 миллиона рублей за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности. В частности, Белавкин принял меры к положительному решению вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Также в ходе расследования уголовного дела следователем СК были выявлены факты приобретения обвиняемым дорогостоящих (на сумму более восьми миллионов рублей) объектов недвижимости и земельных участков для близких родственников, денежные средства на приобретение которых замминистра «забыл» отразить в ежегодных справках о доходах и расходах.