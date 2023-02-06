Благодаря прокуратуре в Шершни запустят молодь сазана

Челябинская природоохранная прокуратура обязала комитет дорожного хозяйства Челябинска заключить договор на выпуск в Шершневское водохранилище молоди сазана.

Установлено, что Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству согласовано осуществление деятельности в рамках проектной документации по строительству и реконструкции набережной реки Миасс и моста через реку Миасс комитету дорожного хозяйства Челябинска. Одновременно должны были быть проведены мероприятия по охране окружающей среды - искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов путем выпуска их молоди в реки Обь-Иртышского бассейна.

«Однако комитетом дорожного хозяйства мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, являющиеся одним из обязательных условий выполнения работ в соответствии с полученными согласованиями, не исполнены. Заявки на включение в план искусственного воспроизводства водных биоресурсов не направлялись, договоры на выполнение работ не заключались», - сообщили в прокуратуре региона.

Прокурором руководителю комитета дорожного хозяйства Челябинска внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты меры по включению работ в план искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов на 2023 год.

В целях компенсации ущерба водным биологическим ресурсам и среды их обитания до конца 2023 года запланирован выпуск в Шершневское водохранилище молоди сазана количеством около шести тысяч штук.