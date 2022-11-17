Бывший директор «Челябоблинвестстроя» снова пытался выйти из СИЗО

Бывший директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов, которому была продлена мера пресечения в виде ареста до 29 декабря, снова пытался выйти из СИЗО.

Сегодня, 17 ноября, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката обвиняемого в получении взятки и злоупотреблениями должностными полномочиями Алексея Абаимова, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда от 27 октября 2022 года, которым Абаимову была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 декабря 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, адвокат просил решение Тракторозаводского суда отменить, избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

В конце октября 2022 года Абаимов уже пытался выйти из СИЗО, но суд отклонил просьбу стороны защиты.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый в период 2018-2019 годов за взятку в сумме 190 тысяч рублей от директора ООО СК «Флагман» обеспечил подписание актов, содержащих заведомо ложные сведения об объеме фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалах при строительстве детского сада в Аше, возводимого в рамках государственного контракта.

В результате организации-подрядчику было необоснованно перечислено свыше 19-ти миллионов рублей, которые впоследствии были похищены.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Челябинской области.

Абаимов фигурирует и еще в одном уголовном деле – о махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте. Он, по версии следствия, получил от заместителя директора ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова портора миллиона рублей за подписание актов приемки работ. Тот уже осужден и приговорен к четырем годам лишения свободы.