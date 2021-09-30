Бывший омбудсмен Севастьянов получит полмиллиона компенсации морального вреда

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов получит от государства 500 тысяч рублей в качестве компенсации за возбужденное в отношении него уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Оно было прекращено за отсутствием состава преступления.

Решение о возмещении морального ущерба принял Троицкий районный суд Москвы. Дело рассматривалось по месту проживания Алексея Севастьянова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в 2017 году в отношении Севастьянова было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Скандал был связан с партией «Родина», которую когда-то возглавлял правозащитник. По мнению силовиков, экс-омбудсмен в период предвыборной кампании заключил от имени партии коммерческие контракты. На политические баннеры, билборды, буклеты, растяжки, печатные материалы было потрачено примерно пять миллионов рублей.При этом, по словам Алексея Севастьянова, все договора были исполнены. Потом уголовное дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Как позже заявлял сам Севастьянов, возбужденное в отношении него уголовное дело – это нежелание партии «Родина» оплачивать свои долги.

«По сути бывший прокурор региона Лопин не принес мне свои извинения, когда в отношении меня было прекращено дело. Я подождал и подал иск в суд на компенсацию морального вреда. Местный прокурор поддержал меня и запросил миллион. Суд удовлетворил 500 тысяч. Я и моя семья пострадали, потому что на меня был наложен ряд ограничений», - сообщил Алексей Севастьянов.

При этом Севастьянов добавил, что будет думать о подаче апелляции в отношении установленной судом моральной компенсации.