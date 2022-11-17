Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска не смог выйти из СИЗО

Челябинский областной суд отказался изменить меру пресечения бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» Вадиму Левченко, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере.

«Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест, указывая, что обвиняемый не намерен скрываться от органов следствия и оказывать давление на свидетелей», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

С учетом мнения прокурора Челябинский областной суд отказал в жалобе стороны защиты, оставив постановление районного суда без изменения.

По версии следствия, обвиняемый в период с февраля 2020 по август 2021 года, по предварительному сговору с иными должностными лицами МКУ, через посредника получил взятку в размере не менее двух миллионов рублей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, а также за общее покровительство и попустительство при ведении взяткодателями коммерческой деятельности.

По этому уголовному делу проходит и экс-директор МКУ «Городская среда» Челябинска Александр Грезев. Он также обвиняется в получении взяток. 27 октября его выпустили из СИЗО. Он отправился под домашний арест.

По данным следствия, экс-директор «Городской среды» Александр Грезев, получил взятку в размере не менее двух миллионов рублей за способствование размещению нестационарных торговых объектов на территории Челябинска и умышленное непринятие мер по демонтажу этих объектов.

Ранее прокуратура Челябинской области поддержала в суде ходатайство следователя о продлении ареста соучастнику руководителей МКУ «Городская среда», бывшему советнику главы Челябинска Петру Конареву. Под стражей 56-летний обвиняемый в девяти эпизодах получения взяток пробудет до 27 декабря.