17.11.2022
Новые ели на площади Революции три года будут находиться на гарантии
17.11.2022
Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска не смог выйти из СИЗО
17.11.2022
В прямой трансляции пройдет челябинский «Марафон талантов» с участием Надежды Бабкиной
17.11.2022
Челябинские экоактивисты снова раскритиковали озеленение проспекта Комарова
17.11.2022
В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией
17.11.2022
Сергей Васильев: Я младше Челябинска на 200 лет
Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска не смог выйти из СИЗО
Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест
14.09.2022
Замглавы Магнитогорска и его подельник отправлены в СИЗО
09.09.2022
Замглавы МУ «Благоустройства» администрации Златоуста оставлен под стражей
24.08.2022
Задержанный ФСБ высокопоставленный южноуральский полицейский останется в СИЗО
23.08.2022
Экс-сотрудников военкомата будут судить за взятки от призывников
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022