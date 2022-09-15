15.09.2022
Безопасные города: «Ростелеком» презентует в Челябинске платформу интеллектуального видеонаблюдения
15.09.2022
Челябинцам стоит опасаться «щипачей»
15.09.2022
Малый бизнес в Челябинске соберется на форум
15.09.2022
ММК подписал меморандум о сотрудничестве с «Электронной торговой площадкой ГПБ»
15.09.2022
Челябинская филармония приглашает на яркое открытие 86-го творческого сезона
15.09.2022
Исторический музей приглашает к знакомству с творчеством Питера Брейгеля-старшего
Челябинцам стоит опасаться «щипачей»
30.08.2021
Ущерб в 130 миллионов: южноуралец, совершавший разбойные нападения, 23 года скрывался от полиции
17.01.2018
В Челябинске задержан нападавший на кассирш
19.12.2017
Челябинские полицейские задержали подростков, которые в течение года грабили магазины
02.02.2017
В Челябинской области раскрыта серия краж из гаражей
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022