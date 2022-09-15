Челябинцам стоит опасаться «щипачей»

Полицейские Челябинска задержали серийного карманника. Мужчина, за плечами которого уже есть уголовный срок, совершал кражи в тот момент, когда горожане садились в общественный транспорт.

Подозреваемого сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску задержали в ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению карманных краж в общественном транспорте. «Щипач» пытался украсть мобильный телефон из пальто пассажирки, садившейся в маршрутку, которая следовала по проспекту Победы.

«В ходе дальнейшей работы установлено, что задержанный - ранее судимый местный житель - совершил на территории города четыре аналогичных эпизода краж сотовых телефонов в общественном транспорте. Похищенное имущество он сбывал на улице случайным лицам. Общая сумма ущерба составила около 50 000 рублей», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Подозреваемый в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, в часы пик загруженный общественный транспорт все чаще становятся местом преступления, где «работают» так называемые «карманники». Сложность в том, что данные преступления очень редко раскрываются - только если преступник пойман за руку. К тому же многие обнаруживают кражу лишь через некоторое время, когда, как говорится, вора «и след простыл».

Полицейские рекомендуют гражданам проявлять бдительность в общественных местах и транспорте, обращать внимание на тех, кто пытается встать максимально близко, особенно на людей с объемными сумками или пакетами, которые «карманники» часто используют в качестве «ширмы», закрывая ими обзор для посторонних в момент кражи.

В случае хищения имущества пострадавшим необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону службы «02», в дежурную часть УМВД России по городу Челябинску: (351) 266-14-14, 265-02-00 или дежурные части районных отделов полиции по месту совершения преступления.

Заявления стражи порядка принимают круглосуточно.