Челябинец обнаружил в квартире, сданной им в аренду, крупную партию наркотиков
Фото: 
УМВД по городу Челябинску
Происшествия
Сегодня, 16:34
Автор: 
Инна Шемаева

А хозяин-то и не в курсе: ранее судимый за угрозу убийством житель Челябинска арендовал квартиру и превратил ее в склад для хранения крупной партии наркотиков. Собственник жилья обратился в полицию.

Владелец одной из квартир, расположенной по улице Российской, сообщил стражам порядка, что сдал свое жилье в аренду мужчине. Спустя месяц он решил прийти проверить, соблюдает ли квартирант чистоту и порядок. Его дома не оказалось, зато собственника ждал сюрприз. Он обнаружил крупную партию наркотиков.

Прибывшие сотрудники полиции нашли в квартире смесь, содержащую гашишное масло, массой порядка 40 граммов и 225 граммов марихуаны. Владелец жилья описал квартиранта. По указанным приметам стражи порядка задержали 32-летнего местного жителя, ранее судимого по статье 119 - «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Наркотики он хранил для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Арендатору квартиры грозит до десяти лет лишения свободы.

«С целью предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические или психотропные вещества полицейские городского управления МВД проводят на территории города Челябинска второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2019», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД по городу Челябинску Алина Пирогова.

В ее рамках полицейские задержали еще трех наркоманов. У них изъято около 300 граммов различной «дури». Возбуждены уголовные дела. Им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

«Полицейские напоминают о том, что граждане могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, по телефонам в дежурную часть управления МВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 266-14-14 или 02. Можно также обратиться непосредственно в ближайший районный отдел полиции», - отметил заместитель начальника УМВД России по городу Челябинску Дмитрий Золотухин.

Заявления от челябинцев принимаются круглосуточно.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Наркотики
Происшествия
Вчера, 14:46
В Аше прикрыта крупная нарколаборатория
Происшествия
16.09.19 15:45
В Челябинске задержан «героиновый» наркосбытчик
Полиция Челябинска, дежурная часть
Происшествия
29.08.19 14:52
Обещают «легкие» деньги
Школьников Челябинска вербуют в «закладчики»
Происшествия
02.08.19 16:36
Южноуральские полицейские за неделю раскрыли почти 100 «наркотических» преступлений
Вчера, 16:03
Глава Карталинского района и его бывший первый заместитель остались на свободе
Вчера, 15:34
Пьяный магнитогорец обещал взорвать дом, если ему не дадут телефон Виктора Рашникова
Вчера, 15:23
В Челябинске малолетки в масках учинили серию погромов в крупных супермаркетах
Вчера, 14:46
В Аше прикрыта крупная нарколаборатория
Вчера, 12:12
Полицейским Чебаркуля пришлось применять табельное оружие, чтобы остановить пьяного угонщика
Вчера, 11:55
Прокуратура признала чиновников Юрюзани бездействующими
Вчера, 11:27
В Челябинске на нефтебазе горели бензовозы
Вчера, 10:30
Сходила в супермаркет за пипифаксом и лишилась айфона
16.09.19 17:00
Председателю «Народной казны» из Магнитогорска не удалось смягчить приговор
16.09.19 16:13
В Москве педофил из Магнитогорска четыре дня измывался над подростком
Среда обитания
Сегодня, 12:28
Влияние промзоны
Река Миасс в границах мегаполиса
Среда обитания
Сегодня, 16:10
Ради эксперимента
Челябинские предприятия обяжут проводить честную инвентаризацию источников выбросов
Новости
Сегодня, 17:05
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября
Сегодня, 16:42
Общество
В Челябинске неожиданно опустел ветприемник. Куда дели животных?
Сегодня, 15:56
Культура
Новый сезон театрального Челябинска начался головокружительно
Сегодня, 15:19
Федерация
Сергей Миронов: Четырехдневная рабочая неделя – это абсурд
Сегодня, 14:40
Общество
В Магнитогорске чтят память известных земляков
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 10:39
Происшествия
Предпринимательница из Челябинска травила жителей запахом гнилых продуктов
Вчера, 16:03
Происшествия
Глава Карталинского района и его бывший первый заместитель остались на свободе
Вчера, 15:34
Происшествия
Пьяный магнитогорец обещал взорвать дом, если ему не дадут телефон Виктора Рашникова
Вчера, 15:23
Происшествия
В Челябинске малолетки в масках учинили серию погромов в крупных супермаркетах
Вчера, 14:46
Происшествия
В Аше прикрыта крупная нарколаборатория
Теги
Наркотики
Челябинск
УМВД по городу Челябинску
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика