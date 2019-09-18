Челябинец обнаружил в квартире, сданной им в аренду, крупную партию наркотиков

А хозяин-то и не в курсе: ранее судимый за угрозу убийством житель Челябинска арендовал квартиру и превратил ее в склад для хранения крупной партии наркотиков. Собственник жилья обратился в полицию.

Владелец одной из квартир, расположенной по улице Российской, сообщил стражам порядка, что сдал свое жилье в аренду мужчине. Спустя месяц он решил прийти проверить, соблюдает ли квартирант чистоту и порядок. Его дома не оказалось, зато собственника ждал сюрприз. Он обнаружил крупную партию наркотиков.

Прибывшие сотрудники полиции нашли в квартире смесь, содержащую гашишное масло, массой порядка 40 граммов и 225 граммов марихуаны. Владелец жилья описал квартиранта. По указанным приметам стражи порядка задержали 32-летнего местного жителя, ранее судимого по статье 119 - «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Наркотики он хранил для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Арендатору квартиры грозит до десяти лет лишения свободы.

«С целью предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические или психотропные вещества полицейские городского управления МВД проводят на территории города Челябинска второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2019», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД по городу Челябинску Алина Пирогова.

В ее рамках полицейские задержали еще трех наркоманов. У них изъято около 300 граммов различной «дури». Возбуждены уголовные дела. Им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

«Полицейские напоминают о том, что граждане могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, по телефонам в дежурную часть управления МВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 266-14-14 или 02. Можно также обратиться непосредственно в ближайший районный отдел полиции», - отметил заместитель начальника УМВД России по городу Челябинску Дмитрий Золотухин.

Заявления от челябинцев принимаются круглосуточно.