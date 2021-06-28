Челябинки взяли огромные кредиты, чтобы перевести деньги аферистам

Ежедневно через средства массовой информации полицейские предупреждают граждан о мошеннических схемах и рекомендуют быть внимательнее и осторожнее. Тем не менее, две жительницы Калининского и Курчатовского районов Челябинска стали потерпевшими от мошенничества. Ущерб составил около миллиона рублей

Обман челябинок в обоих случаях начинался со звонка якобы сотрудника банка. Одной женщине сообщили, что была совершена попытка оформления кредита на ее имя и для отмены данной операции потерпевшей предлагали самостоятельно оформить кредит. Второй женщине внушили опасения за ее сбережения, находящиеся на счете в банке. Первая потерпевшая, следуя указаниям мошенника, в банковских отделениях оформила займ на сумму 680 тысяч рублей, обналичила его и перечислила денежные средства через банкомат несколькими переводами на указанные злоумышленниками абонентские номера. Вторая женщина отправила собственные сбережения в сумме 270 тысяч рублей на якобы «безопасные счета».

«Когда мнимые специалисты банков перестали выходить на связь, женщины поняли, что их обманули. По данным фактам в районных отделах полиции возбуждены уголовные дела. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших данные противоправные деяния», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Полицейские в очередной раз напоминают, что по телефону запрашивают коды подтверждения финансовых операций только мошенники. Уточняйте информацию у специалистов, не бойтесь прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк по телефону, указанному на оборотной стороне вашей банковской карты.