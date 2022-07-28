Челябинские полицейские борются с коррупцией, в том числе и в своих рядах

В Челябинской области полицейские продолжают борьбу с коррупцией. В 2022 году органами внутренних дел задокументировано почти на 50% больше экономических преступлений, в том числе 711 преступление – категории тяжких и особо тяжких, 220 – совершенных в крупном размере.

Такие данные были озвучены на коллегии в региональном полицейском главке. В частности, было отмечено, что в 2022 году на 40% больше пресечено преступлений коррупционной направленности, чем в 2021 году. Всего зафиксировано 317 таких преступных деяний.

Причем, в коррупционных преступлениях замечены не только чиновники и госслужащие, но и сами борцы за порядок.

Вот примеры последних двух дней.

Сегодня, 28 июля, стало известно, что УФСБ России по Челябинской области совместно с СУ СК задержан заместитель начальника отдела контроля легального оборота наркотиков Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области майор полиции Артем Дубровин за получение взяток от лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих веществ, за не привлечение их к уголовной ответственности. Сумма взяток составила около 300 тысяч рублей.

Ранее был задержан заместитель начальник отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску Марат Танжарыков. Его подозревают в получении вятки.

Затем сотрудники управления собственной безопасности регионального полицейского главка по подозрению в получении взяток от торговца контрафактом задержали оперативника УМВД России по городу Челябинску Сергея Вострокнутова.