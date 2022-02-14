Челябинские полицейские задержали организатора двух Интернет-магазинов по продаже наркотиков

На Южном Урале полицейскими изъято около трех с половиной килограмма мефедрона и четыре килограмма синтетического концентрата для курительных смесей. Задержан организатор двух Интернет-магазинов по продаже наркотиков,

В рамках отработки оперативной информации о причастности двух местных жителей к наркопреступлениям оперативниками наркоконтроля ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками УГИБДД при силовой поддержке отряда особого назначения «Гром» на территории Сосновского района области был остановлен автомобиль, в котором передвигались подозреваемые.

«При осмотре транспортного средства сотрудники полиции в тайнике, оборудованном под обшивкой дверцы кузова внедорожника, обнаружили и изъяли 320 свертков с мефедроном. В это же время оперативники задержали соучастника молодых людей. Установлено, что он являлся организатором двух интернет-магазинов по продаже наркотиков, а его подельники являлись активными сбытчиками запрещенных веществ», - сообщили в региональном полицейском главке.

В ходе проведения обысков по местам проживания задержанных изъято свыше трех с половиной килограммов мефедрона и четыре концентрированного синтетического наркотического средства, из которого в кустарных условиях в дальнейшем можно было изготовить 120 килограммов наркотических курительных смесей, что также подтверждено исследованием.

Кроме этого, были изъяты технические устройства: сотовые телефоны, компьютеры, используемые преступниками для организации и работы интернет-магазинов по продаже наркотиков в нескольких регионах страны.

При проведении дальнейших мероприятий сотрудники УНК на территории Челябинской и Курганской областей обнаружили более 130 ранее организованных задержанными закладок массой от пяти до 100 граммов, которые были изъяты и направлены на экспертизу.

В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.