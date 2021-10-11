Челябинский «Воин» скорбит по поводу трагической гибели в Татарстане Олега Кублицкого

Челябинский военно-патриотический клуб «Воин» скорбит по поводу трагической гибели начальника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы областного аэроклуба ДОСААФ России Олега Кублицкого, жизнь которого оборвалась вчера, десятого октября, в Мензелинском районе республики Татарстан.

Опытный парашютист погиб в авиакатастрофе (любил небо всей душой и погиб в небе в расцвете лет...). Вместе с ним разбились еще 15 человек.

С челябинским «Воином» этого светлого и совсем еще молодого человека (он 1984-го года рождения) связывала крепкая дружба. Под руководством Олега Николаевича воспитанники военно-патриотического молодежного объединения, бессменным руководителем которого является Алексей Вепринцев, не раз совершали шаг в небо.

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Пост, посвященный Олегу Кублицкому, «Воин» разместил на своей странице в ВКонтакте:

«Мы знали его как верного товарища и профессионального спортсмена-парашютиста, много сделавшего для развития парашютного спорта в Челябинске и Челябинской области.

Олег Николаевич для многих из нас стал в прямом смысле слова проводником в небо, готовил нас к первому прыжку, помогал нам сделать свой первый шаг в облака.

Именно благодаря Олегу Николаевичу многие мальчишки и девчонки стали парашютистами, частью большой и дружной семьи покорителей неба.

Мы скорбим и выражаем соболезнования родным и близким Олега Николаевича».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», сообщение о падении легкомоторного самолета L-410, на борту которого находились двадцать парашютистов и два члена экипажа, в Мензелинском районе Татарстана поступило в 9 часов 11 минут.

В результате крушения погибли 16 человек, в том числе девять татарстанцев, четыре жителя Башкортостана, два – Удмуртии. Один из погибших, Олег Кублицкий, был гордостью Челябинской области.

Шестеро находившихся на борту самолета выжили: два человека из Башкортостана, по одному - из республики Марий Эл, Ульяновский области, Удмуртии и Кировской области.