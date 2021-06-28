Дебоширы, угрожавшие полицейским, отправлены в колонию

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

Инцидент произошел 10 декабря в вечернее время около дома № 7 по Копейскому шоссе. В ходе несения службы полицейские услышали крики о помощи. Двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, избивали женщину.

«В ходе задержания они угрожали применением насилия сотрудникам районного отдела полиции, при этом один подсудимый размахивал ножом. Полицейскими были совершены предупредительные выстрелы, однако нападавшие продолжили свою противозаконную деятельность», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Один из полицейских Челябинска применил табельное оружие, чтобы остановить двух пьяных мужчин, которые избивали женщину. Страж порядка стрелял по ногам дебоширов, после чего они были задержаны. Им была оказана доврачебная помощь, вызвана бригада медицинских работников.

Известно, что один из злоумышленников ранее судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, отбывал наказание в местах лишения свободы, судимость в установленный законом срок не погашена, второй ранее привлекался к уголовной ответственности.

Судом виновным назначено наказание в виде двух с половиной и двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и колонии-поселении соответственно.