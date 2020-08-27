Дело Тефтелева в ближайшее время будет передано в суд

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, которого обвиняют в махинациях при строительстве школы в Парковом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе генеральной прокуратуры России, после вручения копии обвинительного заключения фигуранту дело будет направлено в суд Центрального района Челябинска.

Напомним, бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

По данным следствия, в период 2015-2019 годов обвиняемый, в группе со вторым участником преступной деятельности (прим. ред.: бывшим начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгенией Пашковым), получил взятку частями на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории города Челябинска.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Евгений Тефтелев заключил с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и «слил» много компромата на несколько высокопоставленных персон.