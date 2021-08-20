Делом мальчика, утонувшего в ручье Саткинского района, занимается СК

В Саткинском районе (Челябинская область) по факту гибели шестилетнего мальчика, утонувшего в ручье поселка Сулея, возбуждено уголовное дело.

Решение о возбуждении уголовного дела следственные органы СУ СКР по Челябинской области приняли после проведения доследственной проверки.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, в ходе расследования уголовного дела следователем будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, на которых в силу должностных обязанностей возложено обеспечение безопасного режима эксплуатации водоема.