19.01.2022
Турция пригласила лидеров России и Украины за стол переговоров
19.01.2022
Российские миротворцы покинули Казахстана
19.01.2022
В Челябинске запускается первый цикл лекций мультимедийного проекта «Ural Science»
19.01.2022
В Челябинской области стало стремительно число подтвержденных случаев ковида за сутки
19.01.2022
Для чиновников администрации Ашинского района строительство газопровода обернулось уголовным делом
19.01.2022
В Копейске на уроке физкультуры умер школьник
Для чиновников администрации Ашинского района строительство газопровода обернулось уголовным делом
14.01.2022
Лавиноопасный склон в Ашинском районе набрал критический вес
24.06.2021
Губернатор предлагает один выходной за прививку, а Аша - два
02.02.2021
В Аше подросток-нарушитель, пытаясь скрыться от ГИБДД, устроил гонки на воде
25.12.2020
Ашинца, заживо сжегшего родственников жены, приговорили к 19 годам
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022
В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
18.01.2022
В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
17.01.2022
В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
14.01.2022