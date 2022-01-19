Для чиновников администрации Ашинского района строительство газопровода обернулось уголовным делом

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками администрации Ашинского муниципального района (Челябинская область). Поводом стали результаты прокурорской проверки по обращению ООО «Златоустгазстрой». Предприятие подняло вопрос о ненадлежащем строительстве объекта газораспределительной системы.

Прокурорской проверкой установлено, что в 2018-2020 годах на территории Укского сельского поселения осуществлялось поэтапное строительство объектов газоснабжения жилых домов поселка Ук. По итогам строительства представителями администрации Ашинского района и администрации Укского сельского поселения осуществлена приемка этого объекта.

Впоследствии в ноябре 2020 года администрацией Ашинского района был заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское сопровождение, ремонт и эксплуатацию объектов газоснабжения.

«В ходе выполнения работ по муниципальному контракту сотрудниками ООО «Златоустгазстрой» выявлено несоответствие объекта требованиям промышленной безопасности и ряд грубых нарушений, без устранения которых безопасная эксплуатация газопровода невозможна. Указанное повлекло существенное нарушение законных интересов муниципального образования «Укского сельского поселения» в виде причинения имущественного вреда на сумму свыше 55 миллионов рублей», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Материалы проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации Ашинского муниципального района.

По результатам рассмотрения постановления прокурора возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Конкретные фигуранты пока не называются.