Ехала на красный: в Челябинске водитель иномарки сбил подростка на электросамокате

В Челябинске водитель иномарки «Киа Рио» сбил девушку-подростка на электросамокате, которая пересекала дорогу на красный свет.

ДТП произошло вечером 19 июля на улице Блюхера.

«Мужчина за рулем «Киа Рио» ехал по регулируемому перекрестку и наехал на несовершеннолетнюю, которая двигалась по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора на электросамокате «Whoosh». В результате ДТП пешеход 2004 года рождения получила телесные повреждения. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Госавтоинспекция Челябинска напоминает, что электросамокат с двигателем мощнее 250 Вт приравнивается к мопеду и для управления им необходимо иметь водительское удостоверение категории «М». Если водитель такого транспортного средства нарушает ПДД, то к нему применяются санкции, предусмотренные главой 12 КоАП РФ для водителей. Владельцы мощных электросамокатов должны неукоснительно соблюдать ПДД, передвигаться в застегнутом мотошлеме и в защитной экипировке.

Пользователи электросамокатов с мощностью двигателя менее 250 Вт являются пешеходами и должны руководствоваться разделом четыре ПДД РФ «Обязанности пешеходов», то есть двигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам и только при их отсутствии – по обочинам. При переходе проезжей части необходимо спешиться и вести электросамокат рядом. Рекомендуется использовать защитную экипировку и обязательно - световозвращающие элементы.