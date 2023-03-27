Экс-руководитель «Челябоблинвестстроя» снова не смог освободиться из-под стражи

Бывший руководитель ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов, являющий директором ООО «Триа-Строй», в очередной не смог покинуть стены следственного изолятора (ранее он уже неоднократно предпринимал попытки освободиться из СИЗО на время следствия).

Челябинский областной суд, рассмотрев в понедельник, 27 марта, апелляционную жалобу адвоката обвиняемого, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 21 февраля этого года, согласно которому Алексею Абаимову продлили срок содержания под стражей до 28 апреля 2023-го.

«Обжалуя постановление райсуда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества», - сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

Отметим, органами предварительного следствия Абаимов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части пятой статьи 290 УК РФ и частью третьей статьи 285 УК РФ.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», по версии следствия, обвиняемый в период 2018-2019 годов за взятку в сумме 190 тысяч рублей от директора ООО СК «Флагман» обеспечил подписание актов, содержащих заведомо ложные сведения об объеме фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалах при строительстве детского сада в Аше, возводимого в рамках государственного контракта.

В результате организации-подрядчику было необоснованно перечислено свыше 19-ти миллионов рублей, которые впоследствии были похищены.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Челябинской области.

Абаимов фигурирует еще в одном уголовном деле – о махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте. Он, по версии следствия, получил от заместителя директора ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова полтора миллиона рублей за подписание актов приемки работ. Тот уже осужден и приговорен к четырем годам лишения свободы.