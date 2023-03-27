27.03.2023
ГИБДД разыскала водителя, сбившего в селе Устиново девочку на велосипеде
27.03.2023
Экс-руководитель «Челябоблинвестстроя» снова не смог освободиться из-под стражи
27.03.2023
«Единая Россия» рассказала лицеистам Челябинска о перспективах самореализации в ИТ-сфере
27.03.2023
ВТБ: безналичный оборот на Урале вырос на 7%
27.03.2023
Челябинский облсуд не выпустил Андрея Микитася из СИЗО
27.03.2023
В Челябинске задержан основной подозреваемый в нападении на адвоката Кошмана
Экс-руководитель «Челябоблинвестстроя» снова не смог освободиться из-под стражи
16.01.2023
В Челябинске по делу Абаимова арестован председатель организации инвалидов войны в Афганистане «Булат»
27.12.2022
Бывшему директору «Челябоблинвестстроя» продлили заключение под стражей
17.11.2022
Бывший директор «Челябоблинвестстроя» снова пытался выйти из СИЗО
31.08.2022
Бывший директор «Челябоблинвестстроя» пробудет в СИЗО до конца октября
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023
У православных начинается пятая неделя Великого поста – «Похвальная»
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 марта (18+)
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
24.03.2023
В Челябинской области под угрозой сокращения оказались 1114 сотрудников
24.03.2023