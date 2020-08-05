Экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев будет находиться под домашним арестом еще два месяца - до десятого октября.

Об этом агентству "Урал-пресс-информ" сообщила консультант Центрального районного суда Елизавета Анисимова, где сегодня, пятого августа, было рассмотрено ходатайство следователя о продлении в отношении Евгения Тефтелева меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, экс-главу южноуральской столицы Евгения Тефтелева сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске 11 декабря 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки».

Добавим, что Евгений Тефтелев заключил с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и «слил» много компромата на своих подчиненных.

Вместе с Тефтелевым по уголовному делу проходит бывший начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков. Он сейчас находится в СИЗО. Вопрос о продлении меры пресечения этому чиновнику суд будет решать завтра, шестого августа.