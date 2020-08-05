ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев будет находиться под домашним арестом еще два месяца

Происшествия
Сегодня, 14:01
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева, Евгения Александрова

Экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев будет находиться под домашним арестом еще два месяца - до десятого октября.

Об этом агентству "Урал-пресс-информ" сообщила консультант  Центрального районного суда Елизавета Анисимова, где сегодня, пятого августа, было рассмотрено ходатайство следователя о продлении в отношении Евгения Тефтелева меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, экс-главу южноуральской столицы Евгения Тефтелева сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске 11 декабря 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки».

Добавим, что Евгений Тефтелев заключил с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и «слил» много компромата на своих подчиненных.

Вместе с Тефтелевым по уголовному делу проходит бывший начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков. Он сейчас находится в СИЗО. Вопрос о продлении меры пресечения этому чиновнику суд будет решать завтра, шестого августа.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева, Евгения Александрова
Отправить новость
Тефтелев коррупция
Происшествия
Вчера, 12:16
Следствие настаивает на продлении домашнего ареста для экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева
Происшествия
09.07.20 16:25
Суд не выпустил на волю экс-чиновника, проходящего по делу Тефтелева
Происшествия
07.05.20 16:57
Евгения Пашкова, проходящего по «делу Тефтелева», оставили под стражей
Происшествия
26.03.20 17:31
Тефтелев вышел из СИЗО
Вчера, 16:54
Полицейские Челябинска не позволили очередному «закладчику» поправить свое финансовое положение
Вчера, 16:42
В нацпарке «Зигальга» браконьеры убили лосиху с трехмесячным лосенком
Вчера, 15:59
В Златоусте стартует судебный процесс над медиками, которые пожаловались на невыплату им «ковидных» денег
Вчера, 12:16
Следствие настаивает на продлении домашнего ареста для экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева
Вчера, 10:39
В Челябинске водитель сбил велосипедиста и скрылся с места аварии
Вчера, 10:38
Житель Миасса, убивший четырех бомжей, заключен под стражу
Вчера, 10:05
В Челябинске застрелился полицейский
03.08.20 16:00
Жительница Златоуста лишилась денег, решив вылечить зубы внуку
03.08.20 15:02
В СИЗО Кыштыма обвиняемый съел протокол допроса
03.08.20 13:55
Полицейские Челябинска наказали продавцов, спаивающих детей
Среда обитания
Сегодня, 13:39
По поручению Алексея Текслера на озеро Аракуль выехали минэкологии и минстрой
Происшествия
Сегодня, 11:40
В Челябинске мужчины под видом благоустройства разбирали брусчатку
Новости
Сегодня, 15:25
Происшествия
В Челябинске вор дорогого электросамоката не смог уехать с места преступления, потому что сел аккумулятор
Сегодня, 15:05
Федерация
В СовФеде призвали проверить причастность российского судна ко взрыву в Бейруте
Сегодня, 14:19
Общество
В Челябинской области сёла оснащаются мобильными концертными площадками
Сегодня, 14:16
Среда обитания
Минэкологии приступило к тайным проверкам крупных промышленных предприятий
Сегодня, 14:08
Федерация
Фонд Олега Митяева отправляет лауреатов детского конкура в «Артек»
Материалы рубрики
Сегодня, 15:25
Происшествия
В Челябинске вор дорогого электросамоката не смог уехать с места преступления, потому что сел аккумулятор
Сегодня, 12:34
Происшествия
Топ-менеджер «Уралавтодора», обвиняемый в краже брошенной фуры, осень встретит в СИЗО
Сегодня, 10:34
Происшествия
Спасатели нашли отца с 10-летним ребенком, которые потерялись в нацпарке «Таганай»
Сегодня, 10:07
Происшествия
Спасатели вторые сутки ищут отца с 10-летним ребенком, которые потерялись в нацпарке «Таганай»
Вчера, 16:54
Происшествия
Полицейские Челябинска не позволили очередному «закладчику» поправить свое финансовое положение
Теги
Евгений Тефтелев
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика