Экс-полицейского из Челябинска, который получал взятки от похоронщика оставили на свободе

Центральным районным судом областного центра вынесен приговор бывшему участковому из Челябинска, который за деньги «сливал» информацию о трупах похоронному агентству. Он отделался условным сроком.

Судом установлено, что подсудимый, будучи участковым, в период с июня по июль 2020 года получил от индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по организации похорон, взятку в сумме 14500 рублей за предоставление информации о поступающих в дежурную часть сообщениях об обнаружении трупов.

Как сообщили в прокуратуре региона, сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Судом ему назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно.