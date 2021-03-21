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Экс-руководителя «Челябэнергосбыта» задержали по делу о хищении 10 миллиардов рублей

Сотрудниками правоохранительных органов при содействии департамента экономической безопасности в ТЭК министерства энергетики Российской Федерации пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в выводе за рубеж многомиллиардных сумм. Задержано 11 человек, в их числе бывший руководитель ПАО «Челябэнергосбыт» Вадим Литвинов.

Следователями Следственного департамента МВД России совместно с оперативниками ГУЭБиПК МВД России, ФСБ России и Росгвардии в семи субъектах Российской Федерации проведено 16 обысков.

«В ходе проведенных мероприятий задержаны 11 подозреваемых. Это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт», Игорь Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Иван Ворачев, Николай Кривцунов, а также работники указанных организаций и бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, управленческая структура криминальной организации действовала под прикрытием акционерного общества «Межрегионсоюзэнерго», которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Согласно разработанной схеме, подконтрольные сообществу сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность. Они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования.

Финансирование производилось за счет технических кредитов, которые выдавал АКБ «Мосуралбанк». Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед вышеуказанными контрагентами погашалась за счет средств, полученных от потребителей электрической энергии. При этом оплата за услуги поставщиков энергоресурсов не осуществлялась под предлогом дефицита оборотных средств.

«Таким образом с 2004 по 2019 год участниками преступного сообщества в подконтрольные им зарубежные компании выведены денежные средства в сумме более 10 млрд рублей. Они должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособного состояния технических сетей и иных расходов, связанных с обеспечением безопасности электроэнергетики как стратегически значимой для Российской Федерации отрасли», - добавила Ирина Волк.

В отношении троих обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предполагаемые организаторы преступного сообщества объявлены в международный розыск.