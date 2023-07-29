Карталинец сделал из веревки узду и увел лошадь с жеребенком

Житель Карталов (Челябинская область) похитил лошадь с жеребенком, но испугавшись ответственности, избавился от украденных животных. Причиненный ущерб составил более 100 тысяч рублей.

В дежурную часть МО МВД России «Карталинский» поступило сообщение от местного жителя, 1974 года рождения, о пропавшей лошади с жеребенком. Животные весь день паслись рядом с домом, однако вечером мужчина их не обнаружил на своем месте.

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции был задержан неработающий, ранее несудимый карталинец, 1987 года рождения. Установлено, что мужчина имеет опыт обращения с лошадьми. Заметив пасущихся без присмотра домашних животных, решил их похитить для продажи. Сделал из веревки узду и увел животных в свой гараж.

Осознав, что совершил преступление он ближайшую ночь выпустил лошадь с жеребенком на волю. Но избежать ответственности злоумышленнику не удалось. Благодаря оперативной работе сотрудников отдела уголовного розыска данное деяние было раскрыто. Вскоре лошадь и жеребенок были обнаружены и возвращены владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.